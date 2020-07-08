Efes Antik Kenti, atlı jandarmaya emanet

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan, Selçuk’daki Efes Antik Kenti’nde yaz boyunca İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı atlı jandarma timi görev yapacak.

‘Aslanbey’ ve ‘Pamir’ isimli atlarla göreve başlayan jandarma timi, antik kentin güvenliğini sağlayacak. Efes’i gezen turistler, atlı jandarmaya yoğun ilgi gösterdi, bazıları da fotoğraf çektirdi. l