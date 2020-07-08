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    HaberlerEge Haberleri Efes Antik Kenti, atlı jandarmaya emanet
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    08.07.2020 - 07:00 | | AA

    Efes Antik Kenti, atlı jandarmaya emanet

    UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan, Selçuk’daki Efes Antik Kenti’nde yaz boyunca İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı atlı jandarma timi görev yapacak.

    Efes Antik Kenti, atlı jandarmaya emanet

    UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan, Selçuk’daki Efes Antik Kenti’nde yaz boyunca İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı atlı jandarma timi görev yapacak.
    ‘Aslanbey’ ve ‘Pamir’ isimli atlarla göreve başlayan jandarma timi, antik kentin güvenliğini sağlayacak. Efes’i gezen turistler, atlı jandarmaya yoğun ilgi gösterdi, bazıları da fotoğraf çektirdi. l

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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