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    HaberlerEge Haberleri Efe’ye umut olun
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    05.06.2020 - 00:03 |

    Efe’ye umut olun

    İZMİR’in Bornova ilçesinde yaşayan lenf kanseri Efecan Uygutalp’e (25) geçen yıl kendi kök hücresinden yapılan nakil tutmadı.

    Efe’ye umut olun

    Ailesi uygun donörün bulunması için Bornova Meydanı’nda Kızılay ile kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Bornova Belediyesi’nin de çadır desteği ile, 3 günde toplamda 200 kişi kan ve kök hücre bağışında bulundu. Oğullarına can olacak donörü arayan aile, Bornova Meydanı’nda kurulan çadırlarda bağış kampanyasını cuma gününe kadar sürdürecek.

    Baba Hüseyin Uygutalp, “Bir kan bir can demek, herkes için bir umut demek” dedi. l MELİS KARAKUZULU DHA

    Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
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