Efe’ye umut olun

Ailesi uygun donörün bulunması için Bornova Meydanı’nda Kızılay ile kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Bornova Belediyesi’nin de çadır desteği ile, 3 günde toplamda 200 kişi kan ve kök hücre bağışında bulundu. Oğullarına can olacak donörü arayan aile, Bornova Meydanı’nda kurulan çadırlarda bağış kampanyasını cuma gününe kadar sürdürecek.

Baba Hüseyin Uygutalp, “Bir kan bir can demek, herkes için bir umut demek” dedi. l MELİS KARAKUZULU DHA