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    HaberlerEge Haberleri Eflatun Nuri anısına buluşma
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    12.01.2021 - 00:08 |

    Eflatun Nuri anısına buluşma

    Eflatun Nuri anısına buluşma

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti-Konak Belediyesi iş birliğiyle, Eflatun Nuri anısına bu yıl 4.’sü düzenlenen Ulusal Karikatür Yarışması Ödülleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, online olarak verildi. 497 eserin başvurduğu ve 11 çizerin ödül aldığı yarışmanın ödül töreni canlı olarak yayımlandı. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, haber alma hakkının en temel haklardan biri olduğunu vurguladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, gazetecilere basın özgürlüğü konusunda her türlü desteği verdiğini belirtti. Cemiyet Başkanı Misket Dikmen de Türkiye’de gazetecilerin yüzde 25’inin işsiz olduğunu kaydetti.

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