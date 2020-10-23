Efsane yaşatılıyor

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Spor Kulübü’nün efsane başkanlarından Ali Ulvi Kiremitçiler’in adını, Yalı Mahallesi’ndeki parkta ölümsüzleştirdi. Kiremitçiler’in 14. ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen isim verme töreninde, duygu dolu anlar yaşandı. Kızı İdil Kiremitçiler Paşabeyoğlu, “Babamızın adını burada yaşatmak, yüreğimizin dışında onu burada görmek çok güzel” dedi. Kiremitçiler’in Karşıyaka için çok büyük değer olduğunu ifade eden Başkan Cemil Tugay da, “72 yıllık yaşamını Karşıyaka ve Kaf Sin Kaf’la bütünleştirmiş, aidiyet duygusunu ve duruşunu her adımda göstermiş, maddi ve manevi varlığını bu değerlere adayarak simgeleşmiş bir büyük değerden söz ediyoruz. Onun adını taşıyan bu park, bize ve gelecek kuşaklara hem büyük bir tarihi, hem de onlara yakışmanın ve Kaf Sin Kaf’lı olmanın sorumluluğunu anımsatacak” diye konuştu.