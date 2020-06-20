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    HaberlerEge Haberleri Efsaneden Altay’a destek
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    20.06.2020 - 00:00 |

    Efsaneden Altay’a destek

    Siyah beyazlıların efsane futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu, Altay’ın TFF 1. Lig’de kalan 6 maçta en iyi sonuçları alarak Süper Lig’e yükseleceğine inandığını söyledi

    Efsaneden Altay’a destek

    Altay TV’de Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler’in sunduğu programa katılan Elmastaşoğlu, İzmir temsilcisinin Süper Lig şansı ve futbol hayatına dair açıklamalarda bulundu. Takımın Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile iyi bir çıkış yakaladığını belirten unutulmaz futbolcu, “Koronavirüs süreci tüm futbol takımlarını etkiledi. Bu süreci iyi geçiren takımlar başarılı olacaktır. Altay’ın bu süreci iyi geçirdiğini biliyorum. Kaliteli oyunculara sahibiz. Son 6 haftada şampiyonluğu yakalayıp Süper Lig’e çıkacağımıza canıgönülden inanıyorum” diye konuştu.

    Ekmekçioğlu’na teşekkür

    “Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz” diyen Elmastaşoğlu, “Kalan maçların hepsini kazanırsak Süper Lig’e yükseliriz. Camia olarak birinci hedefimiz direkt Süper Lig’e çıkmak. Eğer bu olmuyorsa Play Off’tan yükselmeliyiz” şeklinde konuştu. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve ekibine teşekkür eden Elmastaşoğlu, “Kulüp daha da zor duruma düşmeden sahip çıktılar. Şu anda kulübü en iyi şekilde yönetiyorlar” yorumunu yaptı.

    Efsaneden Altay’a destek





    İki Türkiye Kupası kazandı

    Altay’da 1961-76 yılları arasında 15 yıl forma giyen ve 350’ye yakın maçta 70 gol atan Ayfer Elmastaşoğlu, programda anılarını da anlattı. Çocukluğunun kulüpte geçtiğini belirten Elmastaşoğlu, “Altay’da 1966-67’de futbolcu, 1979-80’de teknik adam olarak iki kez Türkiye Kupası kazanma onuru yaşadım. Futbolcu olarak Göztepe karşısında kupa kazandığımız maç öncesi ben askerlik vazifesi için Sivas’taydım. Maça birkaç gün kala izin çıktı. Maçtan bir gün önce gelip takımla kampa girdim. O gün zor bir maç oynadık hatta o maçta bir penaltı kaçırmıştım fakat kupayı kazandık. Teknik direktör olarak Galatasaray ile oynadığımız final maçı Galatasaray seyircisine yakışmadı. İstenmeyen olaylar oldu. Mustafa Denizli, Türkiye Kupası’nı soyunma odasında kaldırdı ve sonrasında zafer turu attık” ifadelerini kullandı.

    ‘Şampiyon olabilirdik’

    Altay’ın 1969-1970 sezonunda şampiyon olabileceğini hatırlatan Elmastaşoğlu, “Bizim zamanımızda yöneticilerimiz şampiyonluk planlaması yapmıyordu. Türkiye Kupası’nı kazanmak için planlar yaptığımız için 7 tane final oynadık, 2 tane kupa kazandık. 1969-70 sezonunda ilk yarıyı gol averajı ile ikinci bitirdik. Belki o dönemlerde bir şampiyonluk yaşasak hem İzmir futbolu hem de Altay için çok farklı bir dönemeç olabilirdi” dedi.

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