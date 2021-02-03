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    HaberlerEge Haberleri Ege Ajans 34 yaşında
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    03.02.2021 - 00:03 |

    Ege Ajans 34 yaşında

    Türkiye’nin üniversite bünyesinde kurulan ilk haber ajansı olan Ege Üniversitesi Haber Ajansı ‘Ege Ajans’, 34. yılını kutluyor. Ege Ajans, ‘doğru, tarafsız, bilimsel haber’ ilkesiyle, hem Ege Üniversitesi’nin faaliyetlerini kamuoyuyla paylaşıyor hem de İletişim Fakültesi bünyesinde eğitim gören öğrencilere bir çalışma laboratuvarı ortamı sunuyor

    Ege Ajans 34 yaşında

    Ege Ajans’ın, üniversitenin dışa açılan penceresi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ajansımız, 34 yıldır Ege Üniversitesi bünyesindeki çalışmaları, kamuoyunun bilgisine sunuyor” dedi. İletişim Fakültesi Dekanı ve Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Takımcı, “Pek çok gazetecinin yolu ajansımızdan geçti” dedi.

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