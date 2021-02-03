Ege Ajans 34 yaşında

Ege Ajans’ın, üniversitenin dışa açılan penceresi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ajansımız, 34 yıldır Ege Üniversitesi bünyesindeki çalışmaları, kamuoyunun bilgisine sunuyor” dedi. İletişim Fakültesi Dekanı ve Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Takımcı, “Pek çok gazetecinin yolu ajansımızdan geçti” dedi.