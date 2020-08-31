Ege, araç kullanmayı çok seviyor!

Trafiğe kayıtlı 23.7 milyon taşıt bulunan Türkiye’de, 2 kişiye 1 taşıtın düştüğü Muğla ilk sırada yer aldı. Çanakkale, Aydın ve Manisa da araç sayısıyla dikkat çekti. Muğla, motosiklet kullanımında da önde.

Ege Bölgesi, trafiğe kayıtlı taşıt sayısının Temmuz ayı itibarıyla 23.7 milyon olduğu Türkiye’de, araç sayısıyla öne çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de ortalama 4 kişiye bir araç düşüyor.

Trafiğe kayıtlı 23 milyon 653 bin 515 aracın yüzde 54.1’ini otomobil, yüzde 16.3’ünü kamyonet, yüzde 14.5’ini motosiklet, yüzde 8.2’sini traktör, yüzde 3.6’sını kamyon, yüzde 2.1’ini minibüs, yüzde 0.9’unu otobüs ve yüzde 0.3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

İl bazında yapılan değerlendirmeye göre İstanbul, Temmuz itibarıyla toplam 4 milyon 270 bin 702’yle en fazla aracın bulunduğu kent oldu. İzmir, 1 milyon 461 bin 586 araçla 3. sırada yer aldı.

Trafiğe kayıtlı araçların nüfusa oranı ele alındığında, Muğla’da Burdur’la birlikte her 2 kişiye bir araç düştü. Kayıtlı araç sayısının, nüfusu 983 bin 142 olan Muğla’da 517 bin 818 (yüzde 53), olduğu belirlendi. Bu oran, Burdur’da yüzde 51... Antalya, 2 milyon 511 bin 700 nüfusa karşılık 1 milyon 132 bin 697 (yüzde 45) taşıtla bu kentleri takip etti. Çanakkale, Aydın ve Manisa, öne çıkan diğer iller olarak dikkati çekti.

6 kişiye 1 motosiklet düşüyor

Trafiğe kayıtlı toplam 12 milyon 797 bin 195 otomobilin bulunduğu Türkiye’de, geçen ay sonu itibarıyla yaklaşık 7 kişiye bir otomobil düşerken, Ankara’da bu oran 4 kişiye bir otomobil olarak gerçekleşti.

Otomobillerin nüfusa göre dağılımına bakıldığında, Ankara’yı yaklaşık 5 kişiye 1 otomobil düşen Muğla, Antalya, Burdur ve Denizli takip etti.

6 kişiye 1 motosiklet düşen Muğla, Kilis’le birlikte bu kategoride öne çıkan il oldu. Aydın’da kişi başına 467.007, Balıkesir’de 494.280, Çanakkale’de 235.871, Denizli’ de 419.831, Manisa’da 601.574, Muğla’da 517.818, Uşak’ta 139.941 araç bulunuyor.