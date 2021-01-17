Ege beyaza bürünüyor

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşle Manisa, Balıkesir, Denizli ve Uşak’ta kar yağışı başladı. İzmir’in yüksek kesimleri ile merkeze uzak ilçeleri; Kınık, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa ve Aliağa’da da kar beklentisi var. Yetkililer; Karaburun, Çeşme, Urla, Foça, Dikili gibi turistik bölgelerde de kar görülebileceğini belirtti. Çarşamba gününe kadar kuru soğuğun kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının 0’ın altına inmesi sebebiyle çiftçilerin zirai don riskine karşı önlem alması gerekiyor.

Bergama’da ilk kar

Bergama’ya ise mevsimin ilk karı yağdı. Özellikle Yuntdağı, Gökbeyli, Madra ve Kozak bölgelerinde etkili olan karın kalınlığı bazı kesimlerde 10 santimetreyi buldu. Evlerin çatıları ve ağaçların üzerleri karla kaplandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelere ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Pamukkale teyakkuzda

Denizli Pamukkale’de de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle Akdere, Belenardıç, Gözler, Güzelpınar, Uzunpınar, Eymir ve Kurtluca mahallelerini birbirine bağlayan yollarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; 1 kar küreme aracı, 1 kepçe, 2 tuzlama kamyonu, 1 kurtarma aracı ve 10 kişilik personelle, ulaşımın açık kalması 24 saat esasına göre çalışıyor.

Kütahya’nın 864 rakımlı ilçesi Simav’da da Belediye Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda karpostallık görüntüler oluştu. Kar kalınlığı şehir merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi buldu. Belediye ve Özel İdare ekipleri, ilçe merkezi ile köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. l DHA