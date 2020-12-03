Ege Bölgesi’nde sessizlik hakim

İzmir’de cadde ve sokaklarda saatin 21.00 olmasıyla hareketlilik oldukça azaldı, Karşıyaka İskele önünde çok az sayıda insan görüldü. Aydın’da da kısıtlamayla birlikte Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada emniyet ve jandarma ekipleri denetim yaptı. Manisalıların da, tedbirlere uyulduğu gözlemlendi. Uşak’ta ise sessizlik hakim oldu. İnsan ve araç yoğunluğu son derece azaldı.



Öte yandan Denizli’de en işlek meydan, cadde ve sokaklar kısıtlamanın başlamasının ardından boş kaldı. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetimler yaptı. Kontrol noktasında durdurulan Nur Muhammet Y’ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Trafik ekipleri de İsmail Y. isimli vatandaşa kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 15 lira ceza kesti.



90 kişiye 146 bin lira



Muğla’da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 28-30 Kasım günleri arasında jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen 90 kişiye 146 bin 52 lira para cezası uygulandı. Toplam 4 bin açık işletme, 3 bin 504 araç ve izolasyonda bulunan bin 609 kişi denetlendi. Uyarıları dikkate almayan 100 işletmenin de kapatılması için hazırlanan tutanaklar Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderildi.



‘Kimliğimi kaybettim aramaktan geliyorum’



KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Çanakkale’de de başladı. İskele Meydanı’nda denetim yapan polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal eden bir sürücü hakkında tutanak tuttu. Kimliğini kaybettiğini ve onu aramaktan döndüğünü iddia eden sürücü, “İzmir’den geldim. Burada iş yapıyorum. Kimliği kaybettim. Kimliğimi aramaktan geliyordum. Yasakların olacağını haberlerde görmüştüm. Bugün yasakların olduğunu bilmiyordum” diye konuştu.