Ege ihracatından ekim rekoru

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 37’lik artışla 29 milyon doları Türkiye’ye kazandırıp ekim ayının artış rekortmeni oldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 137 milyon dolarla birinci, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 116 milyon dolarla ikinci, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 114 milyon dolar ihracat rakamıyla üçüncü sırada yer aldı.

Eylül ayına göre ihracatı yüzde 2 artırdıklarını belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, şöyle konuştu:

185 ülkeye ulaştık

“12 ihracatçı birliğimizin altısı ekim ayında ihracatını arttırdı. Üyelerimizin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 6.3’lük artış göstererek 657 milyon dolara ulaştı. Tarım sektörlerimizin ihracatı 496 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı 90 milyon dolar oldu. Ekim ayında 185 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 94 ülkeye ise ihracatımızı artırmayı başardık.”

EİB’in ekim ayında Avrupa Birliği ülkelerine ihracatının yüzde 10 artarak 675 milyon dolara ulaştığını sözlerine ekleyen Eskinazi, “Koronavirüse karşı önlemlerin yeniden sıklaştırıldığını görüyoruz. Bir diğer önemli konu ise Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği’nin devamını sağlayacak Serbest Ticaret Anlaşması” dedi.