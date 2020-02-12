Ege ile Uşak el ele verdi

Ege ile Uşak üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle, iki üniversite bünyesinde gerçekleştirilen analiz ve tasarım çalışmalarının sayısının artırılması, sanayiye yönelik üretimin geliştirilmesi hedefleniyor. İmza töreninde konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “İşbirliği çerçevesinde; gerekli araştırma, geliştirme faaliyetleri ile testler her iki üniversite tarafından gerçekleştirilecek” dedi. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da, imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meslek edindiler

Bergama Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı aşçı yardımcılığı kursunu tamamlayan ev kadınları, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Törede, ev kadınları kendi elleriyle hazırladığı yemek sunumlarıyla dikkat çekti. Kadınlara belgelerini veren Başkan Hakan Koştu, “İlçemizde bir bir faaliyete geçecek olan turizm tesislerinde aşçı yardımcısı ve daha sonra usta aşçılar olarak sizlerin çalışacağından eminim” dedi.