Ege, ilk 200’de

Ege Üniversitesi, THE’nin Üniversite Etki Sıralaması’nda ‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’ kategorisinde 620 üniversiteyi geride bıraktı, ilk 101-200 aralığında yer aldı. Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam kategorisi dünya ortalama puanı 57.4 iken Ege, 73 puan aldı. Türkiye’deki üniversiteler arasında ise 32 üniversite içinde 3’üncü sırada, devlet üniversitesi arasında da 2’nci sırada yer aldı. Ayrıca Ege Üniversitesi ‘Amaçlar için Ortaklıklar’ kategorisinde dünyada 301-400, ‘Nitelikli Eğitim’ kategorisinde de dünyada 401-600, ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’ kategorisinde ise dünyada 301- 400 aralıklarında yer aldı.

Eğitim, araştırma, bilim üretme misyonlarının yanısıra üniversitelerin topluma ve insanlığa hizmet misyonu olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversite olarak insanlarımızın sağlıklı yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak için milyonlarca insanın sağlığının iyileştirilmesi konusunda araştırma faaliyetlerimize ve toplumumuza hizmet vermeye gayretle devam etmekteyiz. Bu sürdürülebilir kalkınma amacında kendimizi daha da geliştirerek ulusal ve uluslararası sıralamada devletimizden ve milletimizden aldığımız güç ve destekle daha üst sıralarda yer alacağımıza inancımız sonsuz” dedi.