Ege, immün plazma tedavisine hazır

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tıp fakültesi hastanesinde, koronavirüse karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye hazır olduklarını açıkladı. Entübe edilen ve yoğun bakımda tedavi gören hasta sayılarının her geçen gün azaldığına işaret eden Budak, “Dünya Sağlık Örgütü, plazma tedavisini öneriyor. Bu yöntem ile iyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasıyla, hastalığı ağır seyreden hastaların tedavisine başlanacak. Üniversitemizin kan merkezi, immün plazma alımı için hazır hale getirildi. Şifa bulan hastalarımızı hastanemizin kan merkezine plazma vermeleri için davet ediyorum” dedi.



