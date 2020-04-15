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    HaberlerEge Haberleri Ege, immün plazma tedavisine hazır
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    15.04.2020 - 07:00 | | İZMİR AA

    Ege, immün plazma tedavisine hazır

    Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tıp fakültesi hastanesinde, koronavirüse karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye hazır olduklarını açıkladı.

    Ege, immün plazma tedavisine hazır

    Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tıp fakültesi hastanesinde, koronavirüse karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye hazır olduklarını açıkladı. Entübe edilen ve yoğun bakımda tedavi gören hasta sayılarının her geçen gün azaldığına işaret eden Budak, “Dünya Sağlık Örgütü, plazma tedavisini öneriyor. Bu yöntem ile iyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasıyla, hastalığı ağır seyreden hastaların tedavisine başlanacak. Üniversitemizin kan merkezi, immün plazma alımı için hazır hale getirildi. Şifa bulan hastalarımızı hastanemizin kan merkezine plazma vermeleri için davet ediyorum” dedi.

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