Ege, konuklarını ağırlamaya hazır

Alaçatı Turizm Derneği (ATD) ile Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) tarafından hazırlanan ve uluslararası sertifikasyon kurallarına ek tedbirleri de içeren kılavuzla; konaklama, yiyecek ve içecek tesisleri için normalleşme sürecinde uygulanacak kurallar belirlendi.



“Huzurlu, mutlu ve güzel bir tatil için bu kurallara hepimiz harfiyen uyacağız” diyen ATD Başkanı Celal Bayraktaroğlu, “Hijyen kurallarına yönelik iç eğitimler aralıksız sürüyor. Salgınla mücadelede, turizm sektörü çalışanlarının eğitimi çok önemli” ifadelerini kullandı.



Kılavuzda tüm işletmelerin kolaylıkla uygulayabilecekleri bir rota belirledikleri dile getiren ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, “İşletmelerin altından kalkabilecekleri az maliyetli önlemlere yer verildi. Önlemlere uyarsak bu dönemi en az hasarla atlatacağız” dedi.













13 başlığın yer aldığı Covid-19 Kılavuzu’nda yer alan kurallardan bazıları ise şöyle:



Her alanda düzenleme



Misafirler sağlık beyanında bulunacak ve semptomların görülmesi halinde aksiyon planına uyacağını gösteren taahhütnameyi imzalayacak. Çay kahve içecek makinaları kaldırılacak, servisler personel tarafından yapılacak. Lavabolarda sabun ve kağıt havlular temassız özellikte olacak. Havuzların büyüklüğüne oranla kullanım sayısı belirlenecek. Şezlonglar her kullanım öncesi ve sonrasında dezenfekte edilecek. Havlular kapalı poşetle teslim edilecek. İşletmeler mal kabülünde ise doğrudan misafire sunulacak her ürünü dezenfekte edecek, diğerlerini 12 saat süreyle depoda beklettikten sonra verecek. Yemek masaları kişiye özel sunumla hazırlanacak. Menüler dijitalleşecek ya da gözle takibin mümkün olduğu ayaklı menüler olacak. Çatal, bıçak, kaşık gibi tüm ürünler paketlenmiş olarak sunulacak.



Halk plajı pırıl pırıl





Marmaris Belediyesi de bayramdaki dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında boş durmadı. Halk plajında devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Mehmet Oktay, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun karar almasıyla birlikte sahillerimizi halka açacağız. Tabi ki bundan sonraki süreç pandemi kurallarına göre işleyecek. Biz de hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Altyapı çalışmalarının yanı sıra duş, tuvalet gibi birimleri pandemi kurallarına göre revize ediyoruz” dedi.



Çevre temizliği



4 günlük kısıtlamada Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri sokak ve cadde yıkaması gerçekleştirdi. Uzunyalı, Sevgi Yolu, Kapalı Çarşı ve Yat Limanı’nda da temizlik çalışması yapan ekipler ayrıca yol kenarlarında kurumuş otları da temizledi. Fen İşleri Müdürlüğü ise ilçe genelinde tamirat çalışmaları yaptı. Bunun yanı sıra İnci Kavşağı’nda parke yol çalışması gerçekleştirildi. Park Bahçeler Müdürlüğü de seradaki çalışmalara devam etti.