‘Ege koyları dolup taşar’

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği’nin video konferans üzerinden düzenlediği Denizcilik Söyleşileri’ne konuk oldu.

Kovid-19 salgını sonrasında kitlesel turizmin popülaritesini yitireceğini belirten Öztürk, “Bireysel ve izole turizm şekilleri öne çıkıyor. İnsanların butik otellere, yat turizmine, mavi yolculuğa taleplerinde ciddi bir artış gözlemliyoruz. Bunu önemli bir gelir kapısına dönüştürebiliriz. Bütün dünyada, özellikle Avrupa’da tanıtım faaliyetleriyle, turizm gelirlerinin yüzde 20’sini oluşturan deniz turizminde daha fazla gelir elde edebiliriz. Yat turizminde kapasitelerin, hijyen koşullarının belirleneceği rehberi bu hafta oluşturacağız” dedi.

Lojistikte İzmir farkı

Salgınla birlikte dünya kargo hareketinin yüzde 88’ini gerçekleştiren denizciliğin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını sözlerine ekleyen Öztürk, “Ülkemiz limanları başarılı bir sınav vererek hiç aksamadan çalıştı. Dış ticaretimizde sıkıntı yaşanmadı. Bundan sonra özellikle demiryolu olmak üzere kombine lojistiği ön plana çıkaracak yatırımlara devam etmeliyiz. Ayrıca virüsün ardından üretimin yeniden batıya kaymasını bekleniyor. Türkiye de tedarik merkezi olarak öne çıkacaktır. Yeni İpekyolu gibi devasa projelerin kaldığı yerden devam edecek. Ege Bölgesi ve İzmir, Kuşak ve Yol’da mutlaka yerini alacak. Kuzey Ege Çandarlı Limanı da ileride geniş hinderlantı ile boğazlara girmeden önceki önemli bir aktarma limanı haline gelecektir” dedi.