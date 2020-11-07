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    07.11.2020 - 07:00 |

    Ege, kucak açıyor

    Ege Üniversitesi, depremzede mensuplarının barınma ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor.

    Ege, kucak açıyor

    Ege Üniversitesi, depremzede mensuplarının barınma ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor. Depremde evlerini kaybeden ve hasar nedeniyle evlerine giremeyen üniversite personelinin başvuruları doğrultusunda Kit-Vak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, EÜ Konukevi ve Öğrenci köyü Egelilere yuva oluyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Depremin ilk olduğu andan itibaren gerek sağlık gerekse barınma ve temel ihtiyaçlar anlamında tüm depremzedelerin yanında olduk. Üniversitemizde birlik beraberlik ve dayanışma ruhuyla bu felaketi en az hasarla atlatacağız. El birliğiyle depremzede mensuplarımızın her zaman yanında olacağız” dedi.

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