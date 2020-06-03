03.06.2020 - 07:00 |
Ege Masterler Ligi tescil edildi
EGE Masterler Federasyonu (EMF), Ege Masterler Futbol Ligi’nin 2019-2020 sezonunu koronavirüs salgını nedeniyle olduğu haliyle tescil etti.
EGE Masterler Federasyonu (EMF), Ege Masterler Futbol Ligi’nin 2019-2020 sezonunu koronavirüs salgını nedeniyle olduğu haliyle tescil etti. Sporcuların yaş durumlarını da göz önüne alan EMF yönetimi, “Önce sağlık” ilkesiyle son puan durumuna göre grup birincilerini ilan etti. Bu yıla özel olarak tüm takımlara kupa takdim edileceği açıklandı. 4 grupta toplam 48 takımla gerçekleştirilen Ege Masterler Futbol Ligi, 10 Mart’ta oynanan son maçlardaki haliyle tamamlanırken, + 40 yaş gruplarında Balçova, Soma ve Ege Üniversitesi Sağlık Gücü, +50 yaş kategorisinde Akhisar 1970 Masterler takımlarının grup birincilikleri onaylandı.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.