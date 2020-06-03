Ege Masterler Ligi tescil edildi

EGE Masterler Federasyonu (EMF), Ege Masterler Futbol Ligi’nin 2019-2020 sezonunu koronavirüs salgını nedeniyle olduğu haliyle tescil etti. Sporcuların yaş durumlarını da göz önüne alan EMF yönetimi, “Önce sağlık” ilkesiyle son puan durumuna göre grup birincilerini ilan etti. Bu yıla özel olarak tüm takımlara kupa takdim edileceği açıklandı. 4 grupta toplam 48 takımla gerçekleştirilen Ege Masterler Futbol Ligi, 10 Mart’ta oynanan son maçlardaki haliyle tamamlanırken, + 40 yaş gruplarında Balçova, Soma ve Ege Üniversitesi Sağlık Gücü, +50 yaş kategorisinde Akhisar 1970 Masterler takımlarının grup birincilikleri onaylandı.