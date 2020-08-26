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    26.08.2020 - 07:00 |

    Ege, sahnede!

    Her konseri “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” nidalarıyla çınlayan, “Yaz Aşkım”, “Delice Sevda” gibi hit şarkılara imza atan şarkıcı yorumcu, besteci Ege, 29 Ağustos Cumartesi günü Mordoğan’daki Echo’da sahneye çıkacak.

    Ege, sahnede!

    Her konseri “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” nidalarıyla çınlayan, “Yaz Aşkım”, “Delice Sevda” gibi hit şarkılara imza atan şarkıcı yorumcu, besteci Ege, 29 Ağustos Cumartesi günü Mordoğan’daki Echo’da sahneye çıkacak. Mordoğan’da ilk defa sahneye çıkacağını belirten Ege, “Tesadüfe bakın ki böyle güzel bir günde Mordoğan’dayım, en güzel şarkılarımı bugünde söyleyeceğim” dedi.

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