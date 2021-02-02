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    02.02.2021 - 00:02 |

    Ege Serbest Bölgesi, pandemi etkisini beş ayda sildi

    Ege Serbest Bölgesi, pandemi etkisini beş ayda sildi

    Ege Serbest Bölgesi, ticaret hacminde son 5 ayda kaydettiği artış oranı sayesinde, pandeminin kayıplarını telafi etti ve 2020’yi bir önceki yıla yakın bir seviyede kapattı. 5 ayın ortalaması alındığında ESB’nin ticaret hacmindeki artış aylık yüzde 8.22 civarında, son 5 ayda ihracatındaki aylık artış ortalaması ise yüzde 6 oranında gerçekleşmiş oldu.

    Pandemi nedeniyle geçen yıl mart ayından itibaren global piyasaların hızla kapanmaya başladığını ve bu durumun Ege Serbest Bölgesi’nin ticaret hacminde nisan ve mayıs aylarında yüzde 50’ye varan oranlarda kayıplara yol açtığını belirten Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “2020’yi toplamda 3 milyar 844 milyon dolar tutarındaki ticaret hacmi ile kapattık” diye konuştu.

    Ege Serbest Bölgesi’nde pandemi sürecinin son derece iyi yönetildiğini sözlerine ekleyen Güler, “Yaklaşık 10 aydır devam eden steril üretim deneyimi, üretim sürecinin salgın nedeniyle sekteye uğraması riskini azalttı. Bu durum, bölgemizin ihracatını ve ticaret hacmini artıran önemli bir etken oldu” dedi.

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