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    09.07.2020 - 00:02 |

    Ege Teknopark’ın hedefi 450 milyon

    Ege Teknopark’ın hedefi 450 milyon

    Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü’nün yüzde 100 hisse sahibi olduğu, ‘Yaşam Bilimleri ve Sağlık’ tematik alanında öncelikli çalışmalar yapan Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların yıllık net satış hasılatı son iki yılda 18 kat, ihracat miktarı da 19 kat arttı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Teknoparkımıza yaptığımız yeni yatırımlarla birlikte firma sayımızı 134’e, net satış hasılatımızı 950 milyona, ihracatımızı ise 450 milyonun üzerine çıkartacak şekilde yapılandık. Bu yılki 6 aylık verilere bakıldığında önümüzdeki yıl itibariyle net satış hasılatı yaklaşık 465 milyon lira, ihracat miktarının ise 150 milyon lira olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bütün teknoparklar arasında en hızlı gelişen teknopark kategorisine girmeye adayız” şeklinde konuştu.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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