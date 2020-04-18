Ege toprağından bereket fışkırıyor

Türkiye’nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Kemalpaşa ilçesini ziyaret eden İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, tarımda alınan yeni tip koronavirüs önlemleri ve bölgedeki ürün rekoltesi hakkında bilgi verdi.

İhracatçı hazır

Bu sezon geçen yıla oranla yüzde 15’lik bir artışla 75 bin ton civarında kiraz rekoltesi beklediklerini ifade eden Özen, “Şu anda kent genelinde 82 bin dönüm kiraz üretim alanımız var. Üretilen kirazın yüzde 60-70’lik kısmı dış pazarda satışa sunuluyor. İhracat yapan firmalarla görüşüyoruz, herhangi bir sorun yaşanmayacak” diye konuştu.

Urla ilçesinin meşhur sakız enginarının üreticisi de, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin desteğiyle, tüm Türkiye’ye ulaşıyor. Üünleri günlük olarak işleyen kooperatif üyeleri, internet üzerinden alınan siparişleri, hijyenik koşullarda vakumlayıp kargoyla tüketiciye ulaştırıyor. Günde 5 bin enginarı üreticiden peşin satın alan kooperatifle ilçeye günde 20 bin lira girdi sağlanıyor.

Enginarlar değerlendi

Enginarların ellerinde kalma korkusunu atlattıklarını belirten üreticiler, “Koronavirüs salgının yaşandığı bu zor günlerde, ürünlerimizi peşin paraya alıp elimizden tutuyorlar. Borçlarımızı ödeyebiliyoruz. Daha ne isteyelim” ifadelerini kullandı.

BANDO EKİBİYLE DAĞITIM

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen 6. Uluslararası Urla Enginar Festivali, ürünün tarlada kalıp üreticinin mağdur olmaması için evlere gidiyor. Önceki gün bando takımı eşliğinde Urla sokaklarında evlere ve halkın sağlığı için aralıksız çalışan; polislere, sağlık çalışanlarına ve eczaneler enginar dağıtıldı.