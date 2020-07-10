Ege, Türkiye dördüncüsü

Ege Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarını yapan Leiden Üniversitesi CWTS Leiden Sıralama Sistemi’nde üst sıralarda yer aldı. 1000 üniversite arasında Ege, 570’inci sırada yer aldı. Listedeki 21 Türk üniversitesi arasında da dördüncü oldu. Ege, ‘Yaşam ve Yer Bilimleri’ kategorisinde ikinci, ‘Bilimsel Etki’ kategorisinde dördüncü, ‘Cinsiyet’ kategorisinde üçüncü, ‘Fizik Bilimleri ve Mühendislik’ kategorisinde de altıncı sıraya yerleşti. Dünya sıralamalarında da ‘Yaşam ve Yer Bilimleri’ kategorisinde 389’uncu, ‘Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri’ kategorisinde 419’uncu sıradayken ‘Fizik ve Mühendislik Bilimleri’ alanında da 633’üncü sırada yer aldı. Rektör Prog. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizin uluslararası arenada istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürdüğünü görüyoruz. Hedefimiz bu ve benzeri sıralamalarda daha üstlerde yer almak” diye konuştu.