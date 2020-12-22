Ege Üniversitesi, su kıtlığına çözüm arıyor

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Süheyda Atalay ve aynı bölümden Doç. Dr. Gülin Ersöz, Araştırma Görevlisi Dr. Burcu Palas ve Araştırma Görevlisi Gülen Tekin’den oluşan proje ekibinin yer aldığı “TRUST ” isimli proje AB’nin Ufuk 2020 programı kapsamında PRIMA Programı’nın 2020 yılı “Bölüm 1- Su Yönetimi” başlığı altında desteklenmeye değer bulundu.

210 bin euro bütça

Projenin temellerinin TÜBİTAK desteğiyle 2016 yılında atıldığını belirten Atalay, “Su kaynaklarının giderek azalması nedeniyle, yerinde ön işlem görmüş tekstil endüstrisi atık suyunun arıtılarak sulama suyu olarak kullanılabilmesi için yenilikçi yöntemlerin uygulanabilirliği araştırılıyor” dedi. Ersöz de, “Projenin toplam bütçesi 2 milyar 69 milyon 396 bin 86 euro olup SUN Tekstil ve Buca Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile yürütülecek. Projede Ege Üniversitesi’ne ayrılan bütçe ise 210 bin euro. Çalışma, Araştırma Üniversitesi olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerleyen kurumumuza önemli katkı koyacak” diye konuştu.