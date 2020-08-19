Ege Üniversitesi Türkiye birincisi

Bilişim altyapıları kurarak ve bilgi teknolojilerini kullanarak araştırmalara temel olacak bilgi kaynaklarının oluşturulması ve ülke genelinde erişime sunulması hizmetlerini yürüten TÜBİTAK’a bağlı bir enstitü olan ULAKBİM tarafından üniversitelerin performans göstergeleri belirlendi. Ege üniversitesi 2015-2019 yılları arasında TÜBİTAK destekli 145 proje ile Türkiye birincisi oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Araştırma üniversitesi olma yolundaki çalışmalarımız devam ederken, ulusal ve uluslararası sıralamalarda üniversitemiz yükselişini sürdürüyor. Ege üniversitesi olarak, 2023 hedeflerine yönelik vizyonumuzu ve stratejimizi öğrenci odaklı olmak, araştırma üniversitesi olmak ve eğitim öğretimde kalite akreditasyon hedefi ile üç somut parametre üzerinde yürütüyoruz. Bu bağlamda da tüm akademik ve idari çalışanlarımız ile bir gönül seferberliğinde üniversitemizi tüm alanlarda üst sıralara taşımayı hedefliyoruz” dedi.