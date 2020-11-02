Ege Üniversitesi yaraları sarıyor

İzmir’i vuran 6.6 şiddetindeki depremin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi, yaralılar ve enkazdan çıkarılanların tedavi gördüğü kurumların başında geliyor. Ege Üniversitesi, 2 bin kişinin barınacağı 200 çadırdan oluşan çadırkente de ev sahipliği yapıyor.

Tedaviler sürüyor

Depremde önemli görev üstlendiklerini belirten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hastanemizin tüm imkan ve olanaklarını, tüm gücünü vatandaşlarımızın tedavileri için kullanıyoruz. Deprem Koordinasyon Merkeziyle eşgüdüm halindeyiz. Hastane binamız başta olmak üzere hiçbir yapımızda fiziki bir hasar görünmüyor. Cerrahi işleme ihtiyaç duyan hastaların pek çoğunun tedavileri üniversitemiz hastanesinde yapıldı. Başarılı bir şekilde ameliyatları yapılan bu vatandaşların tedavileri servislerimizde sürdürüyoruz. Çadırkentimizde kalan misafirimize psikolojik destek de veriyoruz. Depremin ilk dakikasından itibaren insanüstü bir gayretle kesintisiz görev yapan tüm birimlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.