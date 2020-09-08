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    08.09.2020 - 00:03 |

    Ege Üniversitesi yeni döneme hazır

    Ege Üniversitesi’nde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren öğretim elemanları, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine yönelik hazırlıkları da tamamladı.

    Ege Üniversitesi yeni döneme hazır

    Pandemi sürecinde, başta sağlık olmak üzere Egeli öğretim elemanlarının eğitimin aksamaması için yoğun bir gayret gösterdiğini söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yeni döneme büyük motivasyonla başlayacaklarını dile getirdi.

    “26 Ekim’de başlayacağımız 2020- 2021 eğitim ve öğretim döneminde, dijital ortamda derslerin sorunsuz yürütülebilmesi için hazırız” diyen Budak, “Öğretim elemanlarımız dijital platformlara çok çabuk adapte olarak kaliteden ödün vermeden eğitim faaliyetlerini sürdürdü. Bu zorlu süreçte üniversitemizde ders materyallerine ulaşmamış öğrenci kalmayacak şekilde bir iletişim ağı geliştirildi. Hocalarımız yeri geldi telefonla yeri geldi posta yoluyla öğrencilerimizin mağduriyetini giderdi” ifadelerini kullandı.

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