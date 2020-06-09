Ege Üniversitesi yine en iyilerde

“Dünyanın En İyi Üniversiteleri” sıralamasında 100 üzerinden 71.5 puanla ilk yüzde 4.1’lik dilimde, araştırma performansı bakımından ise yüzde 3.8’lük dilimde yer alan Ege Üniversitesi (EÜ), ulusal ölçekte Türkiye’nin en iyi 7’nci üniversitesi oldu. 99 farklı ülkeden 20 bin üniversitenin değerlendirildiğini belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Center for World University Rankings adlı kuruluş dünya üniversitelere belirli kriterlere göre puan vererek sıralama yapıyor. Sıralamalarda kullanılan kriterlere göre üniversitemiz, uluslararası arenada istikrarlı bir şekilde yükseliyor” diye konuştu.

TÜBİTAK desteği

Öte yandan Ege Üniversitesi, bir projesiyle daha TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı. Kovid-19’un akciğerlerde oluşturduğu tahribatın ölçülmesine imkan sağlayacak “Kovid-19’da Bilgisayarlı Tomografi Yazılımlarının Geliştirilmesi” projesi kapsamında geliştirilecek olan yazılım ile hastalığının tanısı, evresi, teşhisi, yayılımı ve olası ikinci dalganın oluşma ihtimali engellenecek. Oxford Üniversitesi’nden ayrılıp çalışmalarını Ege Üniversitesi çatısı altında sürdüren Dr. Özkan Doğanay, yüksek lisans öğrencisi Nur Ekenel ile Tıp Fakültesi öğrencileri Belkıs Aysu Özbek ve Ceren Yürümez’in birlikte hazırladığı projeyle toplanan hasta BT görüntüleri analiz edilecek.