Ege Üniversitesi’nde dansın doktoru olun

Ege Üniversitesi (EÜ), lisansüstü eğitim anlamında Türkiye’de bir ilk olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Halk Oyunları Anabilim Dalı Türk Halk Oyunları Doktora Programı açtı. Eğitimde, çağın gereksinimleri doğrultusunda yenilikler yaptıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Dans konusunda eğitim alan akademisyenler, doktora için zorunlu olarak farklı disiplinlere yöneliyorlardı. YÖK, akademisyenlerin doçentlik düzeyine kendi alanlarında yaptıkları doktora ile erişebilmelerini sağlayacak” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin de, “Doktora programının hedefi; analitik düşünme becerisini dans alanında kullanabilen, sanatsal bilgi ve felsefî fikir üretebilen, sorunlara çözüm sunan bilim insanları yetiştirmek” dedi.