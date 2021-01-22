Ege Üniversitesi’nde kalite değerlendirmesi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendirme Takımı, Prof. Dr. Funda Sivrikaya başkanlığında, Ege Üniversitesi’nde (EÜ) saha çalışması ve incelemelerde bulundu. Kalite ve akreditasyonu kapsayan konularda önemli uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Göreve geldiğimiz ilk anda, ortak akıl ve dayanışma ruhu ile başlattığımız değişim ve dönüşüm sayesinde önemli başarılara imza attık. Kurumsal olarak akredite olduğumuzda, ulusal ve uluslararası arenada görünürlüğümüz artacak. Süreçten başarıyla çıkacağımıza inancım tam” diye konuştu.

Ege Üniversitesi, YÖKAK tarafından, eğitim-öğretim, araştırma ve akademik-idari faaliyetlerde gösterdiği başarılar ile Kurumsal Akreditasyon Programı’na (KAP) dahil edilen 11 üniversite arasında yer alıyor.