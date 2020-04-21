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    HaberlerEge Haberleri Ege Üniversitesi’nde plazma tedavisi başladı
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    21.04.2020 - 07:00 |

    Ege Üniversitesi’nde plazma tedavisi başladı

    Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi’nde kovid-19 karşı “immün plazma” yöntemiyle tedaviye başlandı.

    Ege Üniversitesi’nde plazma tedavisi başladı

    Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi’nde kovid-19 karşı “immün plazma” yöntemiyle tedaviye başlandı. Tedavisi tamamlanıp iki testi de negatif olduğu belirlenen iki hastanın plazmalarını alıp yoğun bakımda tedavisi devam eden hastalarda kullandıklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, “Hastalarımızın durumları iyiye gidiyor. İyileşen kişi, 14 gün geçtikten sonra plazma bağışçısı olabiliyor. Hastalığı yenen herkes hastanemizin kan merkezine gelerek ya da 0232 390 49 50 numaralı telefondan randevu alıp bağışçı olabilir. Plazma bağışçısı olmanın kan bağışçısı olmaktan bir farkı yok. Erkeklerde 18 ile 60 yaş arasında herkes plazma bağışçısı olabiliyor. Kadınlarda ise doğum yapmamak şartı aranıyor” dedi.

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