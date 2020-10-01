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    HaberlerEge Haberleri Ege Üniversitesi’nde yeni anabilim dalı
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    01.10.2020 - 00:01 |

    Ege Üniversitesi’nde yeni anabilim dalı

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında çok disiplinli olarak “Endüstri Bitkileri ve Teknolojileri Anabilim Dalı” kuruldu

    Ege Üniversitesi’nde yeni anabilim dalı

    Endüstri bitkilerinin yarattığı katma değere dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ülke ekonomisi için çok büyük bir önemi ve potansiyeli bulunuyor. Sektöre dönük araştırmalar gerçekleştirilip elemanlar yetiştireceğiz” dedi. Endüstri Bitkileri ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emre İlker de, “12 farklı bilim dalından katılım sağlanmış ve toplamda 20 öğretim üyemizin desteği ile 28 adet lisansüstü ders içeriği hazırlanmıştır. İlk etapta yüksek lisans programı ile eğitimine başlayacak olan bilim dalımız, ileride doktora programı da oluşturabilmek amacıyla çalışmalarına devam edecek” dedi.

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