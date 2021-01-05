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    05.01.2021 - 00:03 |

    Ege Üniversitesi’nden biyoçeşitliliğe katkı

    Ege Üniversitesi’nden biyoçeşitliliğe katkı

    Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Yercan’ın yürütücülüğünü yaptığı “BIOVALUE- Sofradan Tarlaya Gıda Değer Zincirlerinin Bioçeşitliliğe Etkisi” başlıklı proje, AB-HORIZON-2020 programı kapsamında Tarım Gıda ve Balıkçılık çağrısı kapsamında Türkiye’de desteklenen altı projeden biri oldu. Yercan’ı makamında ağırlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak; Dr. Ece Salalı, Dr. Yarkın Akyüz ve Dr. Deniz İştipliler’den oluşan ekibi tebrik etti.

    12 ülkenin katılımcı olduğu projede Türkiye’yi temsil eden Yercan, “Proje, tarla denemeleri ve tarla günleri gibi etkinlikleri kapsayan uygulamalı bir proje olup, odağında çiftçi ve tüketici grupları yer alıyor. Genetik olarak farklı, üretimi yaygın olmayan ürünleri; pazarlanabilir, sertifikalı ve etiketli mutfak ürdönüştürelecek, biyoçeşitlilik de artırılmış olacak” dedi.

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