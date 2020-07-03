BİST116.9081.38EURO7.69-0.06USD6.850.02ALTIN391.400.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ege Üniversitesi’ne 307 yeni personel
    ABONE OL
    03.07.2020 - 00:04 |

    Ege Üniversitesi’ne 307 yeni personel

    Ege Üniversitesi’ne 307 yeni personel

    Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak. Devletin açtığı 510 kadrodan 307’si için ilana çıktıklarını belirten EÜ Rekötürü Prof. Dr. Necdet Budak, “220 hemşire, 40 sağlık teknikeri, 15 röntgen teknikeri, 10 biyolog, 5 fizyoterapist, 5 diyetisyen, 5 eczacı ve 7 diğer nitelikte personel arıyoruz” dedi. “Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin özellikli sağlık alanında üniversitemizden beklentisi çok büyük” diyen Budak, şöyle devam etti:

    Başvuru internetten

    “Bu beklentiyi karşılamak üzere her daim devletimizin zirvesi ile iletişim halindeyiz. Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle sağlıkla ilgili tüm branşların önemi daha iyi anlaşıldı. Resmi Gazetede yayımlanan ilanımızda aranan nitelikler belirtildi. Başvurular internet sitemiz üzerinden yapılabilir.”

    Kayseri'de DEAŞ operasyonuKayseri'nin Kocasinan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da 65 eve corona virüs karantinası

    Şanlıurfa'da 65 eve corona virüs karantinası

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    DEAŞ şüphelisi Kayseri'de yakalandı

    DEAŞ şüphelisi Kayseri'de yakalandı

    Sıradaki Haber