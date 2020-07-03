Ege Üniversitesi’ne 307 yeni personel

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak. Devletin açtığı 510 kadrodan 307’si için ilana çıktıklarını belirten EÜ Rekötürü Prof. Dr. Necdet Budak, “220 hemşire, 40 sağlık teknikeri, 15 röntgen teknikeri, 10 biyolog, 5 fizyoterapist, 5 diyetisyen, 5 eczacı ve 7 diğer nitelikte personel arıyoruz” dedi. “Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin özellikli sağlık alanında üniversitemizden beklentisi çok büyük” diyen Budak, şöyle devam etti:

Başvuru internetten

“Bu beklentiyi karşılamak üzere her daim devletimizin zirvesi ile iletişim halindeyiz. Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle sağlıkla ilgili tüm branşların önemi daha iyi anlaşıldı. Resmi Gazetede yayımlanan ilanımızda aranan nitelikler belirtildi. Başvurular internet sitemiz üzerinden yapılabilir.”