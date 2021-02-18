BİST1.541-0.14EURO8.410.28USD6.970.15ALTIN397.43-1.54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ege Üniversitesi’ni birlikte yönetiyoruz
    ABONE OL
    18.02.2021 - 00:04 |

    Ege Üniversitesi’ni birlikte yönetiyoruz

    Ege Üniversitesi (EÜ), araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda, çalışanlarının görüş ve önerilerine yönelik yapılan anketlerle faaliyetlerine yön veriyor.

    Ege Üniversitesi’ni birlikte yönetiyoruz

     Anketlerin uygulanması, raporlanması, planlanması ve sürecin izlenme ise, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın girişimleri ile kurulan Ege Üniversitesi Kurumsal Gelişimi Planlama ve İzleme Koordinatörlüğü (EGE-PİK) tarafından yürütülüyor.

    Kaliteyi önceleyen yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Prof. Dr. Budak, “Üniversitemiz, kanıt temelli politika geliştirerek, gelişmeye açık yönlerini iyileştirmeye yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Veriye dayalı şeffaf katılımcı bir anlayışla üniversiteyi tüm paydaşlarımızla birlikte yönetiyoruz” dedi.

    Yüksek memnuniyet

    EGE-PİK koordinatörlüğünde; Ders Değerlendirme Anketi, Danışman Değerlendirme Anketi, Öğrenci Memnuniyet Anketi, Akademik Personel Memnuniyet Anketi, İdari Personel Memnuniyet Anketi, Son Sınıf Anketi, Mezun Anketi, İşveren Anketi ve Dış Paydaş Anketi gibi çalışmalar ile veriler işlenip raporlanıyor. Memnuniyet oranları yüzde 60’ın üzerinde çıkan anketlerde en yüksek sonuç, yüzde 81 ile Ege Üniversitesi akademik personeli olmaktan duyulan memnuniyet anketinde elde edildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    7 araçlı zincirleme kaza! Kazayı fark ettiler ama...

    7 araçlı zincirleme kaza! Kazayı fark ettiler ama...

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

    İletişim Başkanı Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız

    İletişim Başkanı Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız

    Sıradaki Haber