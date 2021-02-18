Ege Üniversitesi’ni birlikte yönetiyoruz

Anketlerin uygulanması, raporlanması, planlanması ve sürecin izlenme ise, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın girişimleri ile kurulan Ege Üniversitesi Kurumsal Gelişimi Planlama ve İzleme Koordinatörlüğü (EGE-PİK) tarafından yürütülüyor.

Kaliteyi önceleyen yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Prof. Dr. Budak, “Üniversitemiz, kanıt temelli politika geliştirerek, gelişmeye açık yönlerini iyileştirmeye yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Veriye dayalı şeffaf katılımcı bir anlayışla üniversiteyi tüm paydaşlarımızla birlikte yönetiyoruz” dedi.

Yüksek memnuniyet

EGE-PİK koordinatörlüğünde; Ders Değerlendirme Anketi, Danışman Değerlendirme Anketi, Öğrenci Memnuniyet Anketi, Akademik Personel Memnuniyet Anketi, İdari Personel Memnuniyet Anketi, Son Sınıf Anketi, Mezun Anketi, İşveren Anketi ve Dış Paydaş Anketi gibi çalışmalar ile veriler işlenip raporlanıyor. Memnuniyet oranları yüzde 60’ın üzerinde çıkan anketlerde en yüksek sonuç, yüzde 81 ile Ege Üniversitesi akademik personeli olmaktan duyulan memnuniyet anketinde elde edildi.