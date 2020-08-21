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    HaberlerEge Haberleri Ege Üniversitesi’nin başarısı her yıl artıyor
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    21.08.2020 - 00:03 |

    Ege Üniversitesi’nin başarısı her yıl artıyor

    Ege Üniversitesi’nin başarısı her yıl artıyor

    Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından Shanghai Ranking Consultancy tarafından hazırlanan ARWU (Academic Ranking of World Universities) - 2020 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda Ege Üniversitesi (EÜ) 701- 800 bandında yer aldı. Türkiye üniversiteleri arasında ise ilk 5’e girdi.

    Geçen yıl listede 901-1000, Türkiye’de ise ilk 11-12 aralığında yer aldıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Başarımız her yıl artıyor. Araştırma Üniversitesi hedefi doğrultusunda Ar-Ge ve nitelikli yayına öncelik veriyoruz. Kurumsal akreditasyon, uluslararasılaşma, eğitimde kalite ve öğrenci odaklı uygulamalarımız konusunda üniversite tarihinde pek çok ilki gerçekleştirdik. Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almak için üstün gayretle çalışıyoruz” dedi.  

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