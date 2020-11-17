Ege üretiyor Türkiye kazanıyor

2020 yılının ocak- eylül döneminde 15 milyar 79 milyon dolarlık ihracat, 9 milyar 858 milyon dolar ithalat yapan bölge, ülke geneline göre 2 katı başarı gösterdi. Sanayi ve tarımda öncü olan kentlerin hepsi, dış ticaret fazlası verdi.

Türkiye, 2020 yılının ocak- eylül döneminde 118 milyar 325 milyon dolarlık ihracata karşılık, 156 milyar 186 milyon dolar ithalat yaptı. İhracatın ithalatını karşılama oranı yüzde 75.8 oldu. Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) verilerine göre ise Ege Bölgesi, yüzde 150’yi aşan ihracatın ithalatı karşılama oranıyla Türkiye ortalamasının iki katına ulaşmayı başardı. 2020’nin ilk dokuz ayında 15 milyar 79 milyon dolarlık ihracat, 9 milyar 858 milyon dolar ithalat yapıldı. Tüm bölge kentleri dış ticaret fazlası verdi. Egeli ihracatçılar, yaptıkları her 100 dolarlık ithalata karşılık, 153 dolar ihracata imza attı.

İzmir başı çekti

Ege’nin İncisi İzmir, bölge ihracatının yüzde 55’ini tek başına yapıp 8 milyar 302 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. İzmir, söz konusu dönemde 6 milyar 174 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. İzmir’in dış ticaret hacmi, 14 milyar 477 milyon dolar, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 134 olarak kayıtlara geçti.

Bölgenin sanayi üssü Manisa 1 milyar 125 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. 9 aylık dönemde 1 milyar 689 milyon dolarlık ithalatına karşılık, 2 milyar 813 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Kentin dış ticaret hacmi 4 milyar 503 milyon dolar oldu. Her 100 dolarlık ithalata karşılık 167 dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

Tekstilin başkenti Denizli’nin dış ticaret hacmi de 3 milyar doları aştı. 1 milyar 972 milyon dolar ihracat geliri elde eden Denizli’nin ithalatı 1 milyar 67 milyon dolarda kaldı. 905 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. İhracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 185 oldu.

Dünyanın gıdası

Tarım ürünleriyle öne çıkan Aydın ise 147 milyon 360 bin dolarlık ithalata karşılık, 526 milyon 165 bin dolar ihracat yapmayı başardı. Aydın, her 100 dolarlık ithalata karşılık 358 dolar ihracat yaptı. Balıkesir, 432 milyon 9 bin dolar dövizi ülkemize kazandırırken, 309 milyon 239 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Balıkesir’in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 140 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin sü ürünleri üretim ve ihracat merkezi Muğla 430 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. İthalatı 203 milyon dolar gerçekleşti. Muğla’nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 212 olarak istatistiklerde yer aldı. Uşak, 170 milyon dolar ihracat, 135 milyon dolar ithalat yaparken ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 130 şeklinde gerçekleşti.

Mermerle şampiyon

Mermerin başkenti Afyonkarahisar, 70 milyon dolarlık ithalata karşılık 265 milyon dolarlık ihracata imza attı ve yüzde 382’lik ihracatın ithalatı karşılama oranıyla Ege Bölgesi şampiyonu oldu. Kütahya ise; 63 milyon dolarlık ithalat yaparken, ihracatı 168 milyon dolara ulaştı. Kütahya her 100 dolarlık ithalata karşılık, 267 dolar ihracat yapmayı başardı.