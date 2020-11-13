Ege yeşilleniyor

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak’ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında on binlerce fidan dikildi. İzmir’de Bornova Yakaköy sırtlarında gerçekleştirilen fidan dikim töreninde konuşan Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, “30 noktada dikilen 20 bin fidanla gelecek kuşaklara nefes olunacak” dedi. Mersinaki mevkisindeki fidan dikme törenine katılan Foça Kaymakamı Ali Çetin de, gelecek nesillere yeşil bir ülke bırakmak istediklerini söyledi.

Eş zamanlı

Aydın’ın Söke ilçesinde Güllübahçe yolunda eylül ayında çıkan yangında zarar gören alanda etkinlik düzenlendi. İl genelinde 10 bin, Söke’de de kızılçam, biberiye ve defne gibi 200 fidan dikildi. Vali Hüseyin Aksoy, orman zenginliğini daha ileriye taşımak için mevcut alanları koruyup, yeni orman alanları oluşturacaklarını kaydetti. Söke’nin dışında Didim, İncirliova ve Germencik’te de ağaç dikim töreni gerçekleştirildi. Uşak’ta, “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganıyla 6 farklı noktada 4 bin fidan toprakla buluşturuldu. Belediye Başkanı Mehmet Çakın’la ağaç diken Vali Funda Kocabıyık, “Bu kampanyaya, nefes almak isteyen, Türkiye’nin geleceğini yeşil görmek ve doğayla barışık görmek isteyen herkesin katılımını diliyorum” dedi.

Manisa’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında il genelinde düzenlenen etkinliklerde 30 bin fidan dikildi.

Kula Orman İşletme Şefliği’nin ev sahipliğini yaptığı etkinlikte de, 2 bin fidana can suyu verildi. Denizli’de ise 31 bin 900 fidan 26 ayrı bölgede eş zamanlı olarak toprakla buluşturuldu. Törene Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı.