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    27.10.2020 - 00:02 | | AA

    Ege Yörüklerinden Azerbaycan’a destek

    Ege Yörüklerinden Azerbaycan’a destek

    Muğla, Aydın ve Denizli Yörük obaları dernekleri, hazırladıkları “Gavim Gardaş Can Azerbaycan’a destek” bildirisiyle, Ermenistan’ın yaptığı faaliyetleri terör ve insanlık suçu olarak değerlendirdi. Muğla Yörük Obaları Derneği’nde gerçekleştirilen etkinlikte, yöresel kıyafetler giyen katılımcılar, davul zurna eşliğinde yöresel oyunlarını sergiledi. Etkinliğe katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, “Buradan küçük de olsa Azerbaycan’a destek olmak için toplandık” dedi

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