“Ege’de 500 kişi şifa buldu”

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, pandemi başlangıcından beri 7 hastanın kaybedildiğini, 500’ün üzerinde hastanın da şifa bularak evine gönderildiğini açıkladı. Prof. Dr. Gürüz, “Her gün Türkiye genelinde yapılan testlerin yaklaşık 1/30’unu bizim mikrobiyoloji laboratuvarı yapıyor. Pandemi başlangıcından beri hastanemizde 7 hasta kaybettik, çoğu dış merkezlerden bize geç gelen hastalar ve üç tanesi de 90 yaşının üzerinde. Kendimizin baştan sona teşhis ve tedavi ettiği hiç bir hastayı kaybetmedik. Bugüne kadar şifayla evine gönderdiğimiz hasta sayı 500’ün üstünde. Dekanlık, başhekimlik, acil servis, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları ve mikrobiyoloji çalışanlarıyla ne kadar gurur duysak az” şeklinde konuştu.