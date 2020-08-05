Ege’de Alman turist umudu

Almanya’dan Türkiye’ye turist gönderen acentaların yetkilileri, bakanlığın “Güvenli Turizm Sertifika Programı” kapsamında konaklama tesislerinde alınan önlemleri yerinde inceledi.

İzmir, Kuşadası ve Aydın’da sektör temsilcileriyle bir araya gelip tesisleri gezen Alman turizm temsilcilerinin olumlu izlenimlerle ülkelerine döndüğünü anlatan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Konaklama tesislerimizin sağlık ve güvenliğe ne kadar önem verdiği, koronavirüse karşı alınan sıkı önlemlerin ciddiyetle uygulandığı görüldü. Alman hükümetinin Türkiye’ye yönelik kararlarını gözden geçirirken acentaların olumlu izlenimlerinin etkili olacağını düşünüyoruz. Alman hükümetinin seyahat uyarılarını kaldırılmasıyla ülke turizmi için önemli bu pazarın sezonun sonuna doğru yeniden hareketlenmesini bekliyoruz. İzmir’e turist gönderen ülkeler arasında Almanya’nın uzun yıllardır ilk sırada yer alıyor. Pazarın yeniden kazanılmasının bölge ve ülke turizmi açısından önemli” diye konuştu.

İzmir’de 88 konaklama tesisinin bakanlıktan güvenli turizm sertifikası aldığını dile getiren İşler, “Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Turuncu Çember’ uygulamasına katılan güvenli tesis sayısı da günden güne artıyor. Tesislerimiz sürekli denetleniyor. Yeni ve modern tesislerimiz, pandemi sürecinde ülkemizi ve bölgemizi öne çıkarıyor” dedi.

Çeşme bayram etti

KURBAN Bayramı’nda sahilleri ve sokakları tıklım tıklım olan, otellerde tam doluluğun yaşandığı Çeşme’de turizmcinin yüzü güldü. Alaçatı Mahallesi’nde ev yemekleri işletmeciliği yapan Yusuf Çelik, “Bayram boyunca o denli yoğunluk yaşadık ki müşterilerimiz yemeklerini ellerinde, arabalarının üstlerinde yedi. 4 gün içinde 1 aylık iş yapmış gibi olduk” dedi. Çeşme’de bulunan bir otelin Genel Müdürü Ebru Tuğgan da, “Doluluk oranlarımız ilk defa yüzde 90’a yükseldi. Çeşme genelinde 1 milyonu aşkın misafir ağırladık. Otellerimiz sosyal mesafe ve hijyen kurallarına bağlı kalarak hizmet verdi” dedi.

Ceza alanlar işletmeler de var

Öte yandan Çeşme’de, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi. Polis ekipleri tarafından bayramın son günü gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerinde de 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulandı. DHA