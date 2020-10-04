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    HaberlerEge Haberleri Ege’de derbi ateşi
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    04.10.2020 - 00:00 |

    Ege’de derbi ateşi

    TFF 1. Lig’de ilk 3 maçından 1 puanla ayrılan düşme hattındaki Menemenspor bugün Balıkesirspor deplasmanına çıkacak. Atatürk Stadı’nda Ramazan Keleş’in yöneteceği müsabaka saat 16.30’da başlayacak.

    Ege’de derbi ateşi

    Sarı lacivertlilerde kart cezalısı Sikiru maçta forma giyemeyecek. İyileşen orta saha Taşkın Çalış görev verilmesi durumda forma giyebilecek. Teknik Direktör Cenk Laleci, kötü gidişe son vereceklerini söyledi. Laleci, “Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak Balıkesirspor’u yeneceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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