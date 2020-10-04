Ege’de derbi ateşi

Sarı lacivertlilerde kart cezalısı Sikiru maçta forma giyemeyecek. İyileşen orta saha Taşkın Çalış görev verilmesi durumda forma giyebilecek. Teknik Direktör Cenk Laleci, kötü gidişe son vereceklerini söyledi. Laleci, “Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak Balıkesirspor’u yeneceğimize inanıyorum” diye konuştu.