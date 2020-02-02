Ege'de derbi heyecanı

TFF 1. Lig’de Play Off yarışını sürdüren Altay, bugün deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor’la karşılaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek. Altay’da sarı kart cezalısı Kappel forma giyemeyecek. Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, sezon başında çalıştırdığı eski takımına rakip olacak. Kadrosuna 7 takviye yapan İzmir temsilcisi, kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Yılmaz Hoca’yla ilk maç

Öte yandan son 6 maçta bileği bükülmeyen Altınordu ise bugün evinde Ege derbisinde Play Off hattında yer alan Akhisarspor’u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak randevuda Erkan Özdamar düdük çalacak. Biletler VIP 100, numaralı 25, misafir kale arkası 20 liradan satışa çıktı. Akhisarspor’da ise Mehmet Altıparmak’ın yerine göreve getirilen Teknik Direktör Yılmaz Vural ilk maçına çıkacak.