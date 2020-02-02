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    HaberlerEge Haberleri Ege'de derbi heyecanı
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    02.02.2020 - 00:00 |

    Ege'de derbi heyecanı

    TFF 1. Lig’de, son olarak İstanbulspor’u 1-0 yenerek vites yükselten Altay, bugün deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor’a konuk olacak. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu ise Akhisarspor’u ağırlayacak. Her iki karşılaşma da saat 16.30’da başlayacak

    Ege'de derbi heyecanı

    TFF 1. Lig’de Play Off yarışını sürdüren Altay, bugün deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor’la karşılaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek. Altay’da sarı kart cezalısı Kappel forma giyemeyecek. Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, sezon başında çalıştırdığı eski takımına rakip olacak. Kadrosuna 7 takviye yapan İzmir temsilcisi, kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

    Yılmaz Hoca’yla ilk maç

    Öte yandan son 6 maçta bileği bükülmeyen Altınordu ise bugün evinde Ege derbisinde Play Off hattında yer alan Akhisarspor’u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak randevuda Erkan Özdamar düdük çalacak. Biletler VIP 100, numaralı 25, misafir kale arkası 20 liradan satışa çıktı. Akhisarspor’da ise Mehmet Altıparmak’ın yerine göreve getirilen Teknik Direktör Yılmaz Vural ilk maçına çıkacak.

    İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi BELBİM A.Ş.'nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek. BELBİM A.Ş.'nin Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Mart ayı içerisinde pilot uygulamayı başlatacağız. İndir, yükle, okut, geç mottosuyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek" dedi.
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    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
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