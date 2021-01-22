Ege’de fırtına yaşanıyor!

İzmir gece boyu art arda sallandı. AFAD’a göre en büyüğü saat 02.37’de meydana gelen 4.5 olmak üzere toplam 19 artçı sarsıntı yaşandı. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede deprem fırtınası yaşanıyor. 30 Ekim’den beri bu bölgede, 5 binin üzerinde deprem oldu. Deprem hareketliliği sürecek. Artçı şoklar kapsamında tekrar büyük bir depremin gerçekleşmesi beklenmez” dedi.