Ege’de sessizlik

‘Evde kal’ kampanyası ve yağışlı havanın da etkisiyle sokak ve meydanlar boşaldı. Ege’de vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi. Şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu.

Ege Bölgesi’ndeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süren “Evde kal” kampanyası ve yağışlı havanın da etkisiyle sokak ve meydanlar boşaldı.

İzmir’in simge noktalarından Tarihi Saat Kulesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Karşıyaka Çarşı’da sadece birkaç kişinin bulunduğu gözlendi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı tedbirler dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle getirilen, sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde piknik, balık tutma, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunma yasağına, kent genelinde uyulduğu görüldü.

Otogarlar boş kaldı

Şehirlerarası otobüs seferlerinin durdurulması kararının ardından İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak’ta seferler durdu. Yasak başlamadan önceki otobüslerin çıkışına izin verildi. Yasak başlamasına rağmen terminale gelenlerin ‘İzmir Valiliği Seyahat İzin Kurulu’ndan izin aldıktan sonra planlanacak sefere göre seyahat yapabileceği belirtildi. Otogarlarda, ateş ölçer cihazlarla yolcuların sağlık durumunu kontrol edildi. Çocuklarıyla Muğla’nın Bodrum ilçesine gitmeyi planladığını kaydeden Firdevs Cihan, “Evime dönüyorum ama dönüş sağlayamıyorum. Çocuklarımı almaya gitmiştim Edremit’e, İzmir’e geldim, İzmir’de kaldım” dedi. Üniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş, Denizli’de Kayseri’ye gitmek için otobüs bileti aldığını ancak seferlerin durdurulmasının ardından garajda mahsur kaldığını söyledi.- AA

Park, bahçeler ve sahiller ıssızlaştı





İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın yurttaşların haftasonları sahil bantları, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarındaki faaliyetlerine kısıtlama getiren genelgesi doğrultusunda denetimlerini artırdı. Genelgeyle birlikte söz konusu bölgelerde piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması nedeniyle, Büyükşehir’e bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler parklardaki çocuk oyun alanlarının üzerine engelleyici şeritler çekti. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki seyir terasları da şeritlerle kapatıldı. Zabıtalar kıyıdan balık tutma teşebbüsünde bulunulmaması için sahil boyunca devriye görevi yaptı. Kent genelindeki parklar, piknik alanları, deniz kenarları tenhalaştı.

Pamukkale hiç böyle görülmedi





DENİZLİ’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında haftasonu ziyarete kapatıldı. Travertenlerin boş kaldığı Pamukkale’deki işlek cadde ve sokaklar da kimse görülmedi. Bölgede birçok otelde turist olmadığı için hizmetleri durdurma kararı alarak, işletmelerini kapattı. Kırmızı travertenleriyle ünlü olan Karahayıt Mahallesi de boş kaldı. Kırmızı travertenlerinin bulunduğu alanda, hiç kimsenin olmadığı görüldü.