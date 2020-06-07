BİST110.0220.44EURO7.64-0.20USD6.760.25ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ege’de sokaklar cıvıl cıvıl oldu
    ABONE OL
    07.06.2020 - 00:03 |

    Ege’de sokaklar cıvıl cıvıl oldu

    Ege’de sokaklar cıvıl cıvıl oldu

    İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 18 yaş altı çocuklar, önceki gün 14.00-20.00 saatlerinde sokağa park ve bahçelere koştu. Çocukla, gönüllerince eğlenip arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Gençler de bisiklete binip basketbol oynadı. Manisa’da hafif yağışa rağmen aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Fatih Parkı, Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Ulupark’ı ziyaret etti. Aydın’da ise gençler Atatürk Kent Meydanı’nda bisiklet sürüp paten kaydı. Denizli’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında arkadaşlarıyla bir araya gelen gençler Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yürüyüş yaptı. l İZMİR AA

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    44 ayrı suçtan aranan cani tarafından sokak ortasında öldürüldü

    44 ayrı suçtan aranan cani tarafından sokak ortasında öldürüldü

    İmzayı atan parayı alamaz! Çalışanlar dikkat...

    İmzayı atan parayı alamaz! Çalışanlar dikkat...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    6 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 2020! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı için TIKLA

    6 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 2020! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı için TIKLA

    Sıradaki Haber