Ege’de sokaklar cıvıl cıvıl oldu

İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 18 yaş altı çocuklar, önceki gün 14.00-20.00 saatlerinde sokağa park ve bahçelere koştu. Çocukla, gönüllerince eğlenip arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Gençler de bisiklete binip basketbol oynadı. Manisa’da hafif yağışa rağmen aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Fatih Parkı, Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Ulupark’ı ziyaret etti. Aydın’da ise gençler Atatürk Kent Meydanı’nda bisiklet sürüp paten kaydı. Denizli’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında arkadaşlarıyla bir araya gelen gençler Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yürüyüş yaptı. l İZMİR AA