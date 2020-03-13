Ege’de virüs önlemleri

Çin’de ortaya çıkıp hızla dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından belediyeler halk sağlığı için dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Vatandaş ise salgın korkusuyla doğal yöntemlere başvurdu. Kolonya stokları azaldı, aktarlar dolup taştı.

Kolonya almak için Konak Meydan’daki Tariş’e giden İzmirliler uzun kuyruklar oluşturdu. Aktarlarda virüsten korunmak için araştırma yapan da vatandaşa bağışıklık sistemini güçlendirip enfeksiyonlardan koruduğu iddia edilen ekinezya, propolis ve kaya tuzu önerildi. Demlenip tüketilen ekinezya bitkisinin yaklaşık 20 su bardaklık paketi 10 liraya, propolis sıvısı ise 30 liraya satılıyor.

Kaya tuzuyla gargara

Kış çaylarının da ilgi gördüğünü anlatan aktarlar, “Zencefil ve zerdeçal tavsiye ediliyor. Korunmak için C vitaminine ihtiyaç var. Virüslere karşı propolis öneriyoruz. Kekik suyu ve kekik yağı öneriyoruz” ifadelerini kullandı. Aktar ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan Mete Eltepe kaya tuzunun tamamen doğal bir ürün olması sebebiyle çok iyi bir dezenfektan olduğunu dile getirdi. Kaya tuzuyla yüzün ovulabileceğini, ayrıca bir bardak suya çay kaşığının yarısı kadar tuz atıp gargara yapmanın faydalı olacağını belirtti.

Rozet dağıtılıyor

Konak Belediyesi de virüs hakkında halkı bilinçlendirme çalışması başlattı, üzerinde “El Sıkışma, Öpüşme” yazılı rozetler dağıttı. Konak Belediyesi’nin eğitimli personeli, bilinçlendirme amaçlı rozet dağıtımı sırasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün virüsten korunmak için önerdiği “elleri sık sık yıkamak ve el temizleme jeli kullanmak, öksürürken veya hapşırırken ağız ve burunu mendille kapatmak, ellerin yüz bölgesiyle temasından kaçınmak, öksüren ve hapşıran kişilerden uzak durmak” gibi basit önlemler hakkında da bilgi verdi. Ayrıca ilçe sınırları içinde bulunan liselerde bilgilendirme çalışması yapıldı. Ortak kullanım alanları da belediye tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Hijyenik el yıkama farklı

Farklı sektörlerde çalışan ya da iş yeri açmak isteyen girişimciler Bornova Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği hijyen eğitimine katılarak virüsler ve virüslerin bulaşma yolları konusunda bilgi sahibi oldu. Her hafta yaklaşık 90 kursiyerin eğitimlere katıldığını ifade eden Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İlker Tiryaki, özellikle gıda sektörü ile güzellik ve saç bakım hizmetlerinde çalışanların kurslara ilgi gösterdiğini dile getirdi. Tek gün içinde 8 saat süren eğitimlerin sonunda kursiyerlere sertifika verdiklerini anlatan Tiryaki, kursa talebin oldukça fazla olduğunu belirtti. Tiryaki, son zamanlarda koronavirüs nedeniyle de eğitimleri güncellediklerini sözlerine ekledi.

İbni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Hatice Çobanoğlu da koronavirüsün nedeniyle hijyenik el yıkama üzerinde durduklarını belirtti. Özellikle gıda ve sağlık sektöründe çalışanların konuya özen göstermesi gerektiğini dile getiren Çobanoğlu, “En az 15-30 saniye olması gerekiyor. Avuç içi, elin sırtını, tırnakları, parmakları yıkama şeklinde 6 ya da 9 aşamalı oluyor” dedi.