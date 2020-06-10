Ege’de virüslü hasta kalmadı!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırılan tüm hastaların iyileştiğini söyledi. Prof. Dr. Taşbakan, “1 Haziran’dan beri yatması gereken koronavirüs hastamız yok. Fizik tedavi, gastroenteroloji klinikleri normal düzene girdi. Bu kliniklerimizde de kemik enfeksiyonu hastalarımız var, diyabetik ayak hastalarımız var ama koronavirüs hastamız yok. Polikliniğe de koronavirüs şüphesiyle başvuran hasta sayısı azaldı. Bu süreci başarıyla atlattığımızı düşünüyorum” dedi. Taşbakan, açıklanan tedbirlerin kalıcı olması gerektiğine dikkat çekti.