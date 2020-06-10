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    10.06.2020 - 07:00 | | GÖKÇE ADAR DHA

    Ege’de virüslü hasta kalmadı!

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırılan tüm hastaların iyileştiğini söyledi.

    Ege’de virüslü hasta kalmadı!

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırılan tüm hastaların iyileştiğini söyledi. Prof. Dr. Taşbakan, “1 Haziran’dan beri yatması gereken koronavirüs hastamız yok. Fizik tedavi, gastroenteroloji klinikleri normal düzene girdi. Bu kliniklerimizde de kemik enfeksiyonu hastalarımız var, diyabetik ayak hastalarımız var ama koronavirüs hastamız yok. Polikliniğe de koronavirüs şüphesiyle başvuran hasta sayısı azaldı. Bu süreci başarıyla atlattığımızı düşünüyorum” dedi. Taşbakan, açıklanan tedbirlerin kalıcı olması gerektiğine dikkat çekti. 

    2 gün önce kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiAydın'ın Kuşadası ilçesinde, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
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