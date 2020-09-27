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    27.09.2020 - 00:02 |

    Ege’den 160 şampiyon

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat şampiyonları listesine 2019 yılında Ege Bölgesi’nden 160 firma girmeyi başardı.

    Ege’den 160 şampiyon

    İzmir, ilk 1000 ihracatçı listesinde 83 firma ile İstanbul’un ardından ikinci il konumunu korudu. Egeli ihracat şampiyonları Türkiye’ye 2019 yılında 19 milyar 761 milyon dolarlık döviz kazandırdı. Denizlili ihracatçılar 26 firma ile listede yer buldu. Manisa’dan 23, Aydın’dan 7, Balıkesir’den 6, Muğla’dan 5 ve Uşak’tan 1’er firma ihracatın şampiyonlar ligine girmenin mutluluğunu yaşadı.

    Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, önümüzdeki süreçte Ege Bölgesi’nden daha fazla firmanın yer alması için dijitalleşme, inovosyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya ağırlık veren çalışmalara yoğunlaşacaklarını kaydetti.

    Eskinazi, 12-16 Ekim 2020 tarihlerinde Türkiye’nin ilk Gıda Sanal Fuarı-The Fource’u organize edeceklerini sözlerine ekledi.

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