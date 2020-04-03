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    HaberlerEge Haberleri Ege’den Azerbaycanlı doktorlara eğitim
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    03.04.2020 - 07:00 |

    Ege’den Azerbaycanlı doktorlara eğitim

    Ege Üniversitesi, Türkiye’de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabiplere koronavirüs eğitimi verecek.

    Ege’den Azerbaycanlı doktorlara eğitim

    Ege Üniversitesi, Türkiye’de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabiplere koronavirüs eğitimi verecek. Eğitim alan hekimler, Azerbaycan’da sağlık personeline vaka yönetimi, hasta bakımı, enfeksiyon kontrolü, hastane organizasyonunu anlatacak. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Gerçek dost, zor zamanda belli olur” dedi.

    İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
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    Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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