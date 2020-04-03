03.04.2020 - 07:00 |
Ege’den Azerbaycanlı doktorlara eğitim
Ege Üniversitesi, Türkiye’de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabiplere koronavirüs eğitimi verecek.
Ege Üniversitesi, Türkiye’de farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabiplere koronavirüs eğitimi verecek. Eğitim alan hekimler, Azerbaycan’da sağlık personeline vaka yönetimi, hasta bakımı, enfeksiyon kontrolü, hastane organizasyonunu anlatacak. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Gerçek dost, zor zamanda belli olur” dedi.
İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.