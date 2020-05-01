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    01.05.2020 - 00:11 |

    Ege’den bereket fışkıracak

    Ege’den bereket fışkıracak

    Bölgenin iki belediyesi, sağlıklı gıdaya erişim adına işbirliği yaptı. Ödemiş’te yetişen sebze-meyve fideleri Karuburun’a bereket olacak. İki başkan Eriş ve Erdoğan “Üreticinin emeği karşılıksız kalmayacak” dedi.

    Ödemiş Belediyesi, Karaburun Belediyesi’yle işbirliğine gitti. Karaburun Belediyesi’nin “Ekilmeyen tek karış toprak bırakmamak” hedefiyle başlattığı çalışmada toprakla buluşan sebze fideleri, Ödemiş Belediyesi’nin girişimleriyle Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla Bozcayakalı üreticilerden sağlandı. Kovid-19 günlerinde hem sağlıklı gıdaya erişimi hem de fide üreticilerinin emeğinin karşılığını bulmasını sağlayan işbirliği, üreticinin yüzünü güldürdü.

    Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Koronavirüs ile mücadele sürecinde bizim yıllardır dile getirdiğimiz tarımsal üretimin önemi daha da iyi anlaşıldı. Şartlar ne olursa olan üreticinin tarlasında, bahçesinde emek verdiğini görüyoruz. Elbette yaşanan süreçte doğabilecek sıkıntılara karşı yerel yönetimlerimiz taşın altına elini koyuyor. En güzel örneklerinden birini İzmir Büyükşehir Belediyemizin, Kaymakçı’da kooperatifimiz aracılığıyla taze bakla alıp yardım paketlerine eklemesiyle yaşıyoruz. Sayın İlkay Girgin Erdoğan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bereketli olmasını diliyoruz” dedi.

    Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da, tüm kentlere örnek olacak bir proje ve işbirliğine imza atıldığını belirtti, “Ödemiş Belediyemizin çalışmaları tekdire değer” dedi.

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